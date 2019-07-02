Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение нижестоящего арбитража, который по иску банка «ФК Открытие» признал незаконной выплату бывшему топ-менеджеру Николаю Яровому премии в размере 26 млн рублей и обязал ответчика вернуть деньги банку.

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционная инстанция во вторник отклонила жалобу Ярового на принятое в феврале решение Арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу. На момент выплаты премии, 1 августа 2017 года, Яровой работал в должности советника консультативно-аналитической службы, а ранее занимал пост старшего вице-президента банка. Премия была выплачена ему, как и ряду других бывших руководителей, за особые заслуги в работе по итогам первого полугодия 2017 года.

Банк России своим приказом от 29 августа 2017 года для предупреждения банкротства ввел в «Открытие» временную администрацию. Итоговый финансовый результат банка за 2017 год составил минус 397,9 млрд рублей, говорится в решении суда первой инстанции. Столичный арбитраж согласился с доводами истца о том, что выплата бонуса была направлена на вывод активов санируемого банка в ущерб иным его кредиторам, включая государство, за счет средств которого «Открытию» оказывается финансовая помощь.

Банк «ФК Открытие» в августе 2018 года подал девять исков к своим бывшим руководителям с требованием вернуть премии, выплаченные им накануне санации в общем размере более 400 млн рублей. Бывший член совета директоров Татьяна Серебренникова в октябре заключила в суде мировое соглашение с банком, обязавшись вернуть премию за вычетом НДФЛ в размере 43,5 млн рублей.

По остальным искам суд первой инстанции принял противоречивые решения: половину удовлетворил, а половину – отклонил. Одно из отказных решений уже не устояло в апелляции: Девятый арбитражный апелляционный суд 27 июня обязал бывшего старшего вице-президента по безопасности Сергея Бабкина вернуть банку 30 млн рублей.