Рейтинговое агентство Moody's Investors Service отозвало рейтинги банка «Восточный». Об этом сообщается на сайте агентства.

«Moody's решило отозвать рейтинги по собственным причинам делового характера», — говорится в релизе.

У «Восточного», в частности, были долгосрочные рейтинги депозитов на уровне «Caa1» с «негативным» прогнозом. Базовая и скорректированная базовая оценки кредитоспособности банка находились на уровне «caa1». Полный список действовавших ранее рейтингов приводится в сообщении Moody's.



Напомним, последним рейтинговым действием по банку «Восточный» было понижение его рейтинга до уровня «ruВ-» (с сохранением «развивающегося» прогноза) в июне агентством «Эксперт РА», которое объяснило свое решение критическим ослаблением позиции банка по капиталу из-за внепланового формирования значительных резервов на возможные потери при сохранении неопределенности по вопросу докапитализации банка. В качестве причины «развивающегося» прогноза аналитики «Эксперт РА» указали усилившийся конфликт акционеров «Восточного».

Акционеры банка «Восточный» обвинили друг друга в саботаже при избрании совета директоров В обновленный состав совета не вошли представители Baring Vostok Майкл Калви, Филипп Дельпаль и Иван Зюзин, которые являются фигурантами уголовного дела о хищении средств из банка.

В пресс-службе «Восточного», комментируя отзыв рейтингов, подчеркнули, что банк еще в марте отказался от рейтингов Moody's.

В середине марта этого года Moody's понизило долгосрочные рейтинги депозитов «Восточного» с «B3» до «Caa1», установив «негативный» прогноз по рейтингам. Аналитики ссылались на слабость корпоративного управления в банке, что проявлялось в существенном занижении проблемных активов на балансе, а также на продолжающийся конфликт между крупнейшими акционерами кредитной организации, из-за которого может сорваться эмиссия акций на 5 млрд рублей.



«Восточный» в ответ указал на свои устойчивые бизнес-показатели в области запаса капитала, отсутствие оттоков и достаточную ликвидность и заявил, что конфликт акционеров не оказывает непосредственного влияния на банк. В кредитной организации сочли действие рейтингового агентства «субъективным и предвзятым» и сказали, что не видят перспектив дальнейшего сотрудничества.

«У банка «Восточный» не наблюдается отток депозитов и соблюдается достаточная ликвидность», — подчеркивается в сегодняшнем комментарии финучреждения.

