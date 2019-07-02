Банк России старается создать экономические стимулы для поддержки ипотечного кредитования с высоким первоначальным взносом, рассказал директор департамента банковского регулирования ЦБ Алексей Лобанов в интервью «Российской газете» .

«Мы планируем реализацию нового подхода «Базеля III», который устанавливает новую шкалу коэффициентов риска по ипотеке в зависимости от показателя кредит/залог (LTV): для кредитов с низким соотношением кредит/залог коэффициенты будут ниже (самый низкий уровень может составить 20%), чем сейчас (35%), поскольку ипотека с высоким первоначальным взносом низкорискованная. Приступить к внедрению этого подхода мы планируем в следующем году. Это должно стимулировать «хорошую» ипотеку, потому что пониженные коэффициенты риска позволят уменьшить нагрузку на капитал банков», — сообщил Лобанов.

Он добавил, что также будет введено право банка не ухудшать категорию качества заемщика и, соответственно, не создавать дополнительные резервы при наступлении «ипотечных каникул».

При этом Алексей Лобанов рассказал, что Банк России уже многое сделал для стимулирования ипотечного кредитования, включая пониженные требования к достаточности капитала для ипотечных кредитов с низким риском, право для банков не увеличивать резервы при пересмотре процентной ставки по ссуде из-за снижения ключевой ставки и новый подход к оценке рисков инструментов секьюритизации, в том числе ипотечной, фактически «разморозивший» этот рынок.