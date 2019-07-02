В Газпромбанке со 2 июля изменены ставки по потребительскому кредиту без обеспечения. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Для всех категорий заемщиков базовая ставка по кредиту на срок от 13 до 60 месяцев в сумме от 50 тыс. до 3 млн рублей понижена на 1 процентный пункт и составит от 9,8% при условии оформления договора страхования до 15,8% годовых без учета оформления договора страхования.



На рефинансирование потребительских кредитов, выданных сторонними банками, действует процентная ставка 9,5% годовых. Надбавка за отсутствие страхования составляет 5—6 п. п. в зависимости от категории заемщика.