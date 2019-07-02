Федеральная служба государственной статистики (Росстат) запустит в ближайшее время приложение для мобильных устройств на базе операционных систем Android и iOS. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе Росстата.

«Уже в ближайшее время заработает приложение для мобильных устройств на базе операционных систем Android и iOS», — сказали в Росстате. В пресс-службе отметили, что в настоящее время продолжается настройка обновленного портала ведомства.

«Из-за огромного количества информации, стопроцентной гарантии, что удалось перенести все [на новый портал] без ошибок, нет. Поэтому будет действовать пока и старый портал на основном домене, и будет действовать новый портал», — сообщил глава Росстата Павел Малков в ходе презентации обновленного сайта Росстата. Он отметил, что в настоящее время пользователям уже доступно более 4 тыс. показателей.

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«Такая необходимость [обновления сайта] возникла, потому что сейчас в настоящее мучение [пользование] превратилось. И для нас на действующем портале, и для пользователей по современным меркам крайне осложнен процесс пользования этими данными, поиска их», — отметил Малков.