Полностью отменить валютный контроль в ближайшее время не удастся, заявил замглавы Минфина Илья Трунин в ходе стратегической сессии по вопросам разработки второго регуляторного пакета мер, направленных на сокращение административных процедур и барьеров в сфере международной торговли и содействия экспорту.

«Хотел бы обратиться к участникам с тем, чтобы смотреть на окружающий нас мир реалистично. Понятно, что все мы хотим отменить валютный контроль и уголовную ответственность, и возврат валютной выручки, и так далее. Это основная идея Министерства финансов, но, к сожалению, нам это в ближайшее время сделать полностью не удастся», — отметил Трунин.

Он подчеркнул, что необходимо работать над «наиболее болезненными, наиболее чувствительными элементами существующего режима» с целью их реформирования. Трунин добавил, что это касается не только валютного контроля, но также таможенного и налогового администрирования.