МТС Банк предлагает новую программу расчетно-кассового обслуживания (РКО) для малого бизнеса «Проще простого», сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Предприниматели, открывшие счет в МТС Банке, смогут выбрать тариф стоимостью 1% в месяц от входящих поступлений, связанных с бизнес-деятельностью клиента», — говорится в релизе.

В предложение «Проще простого» входит набор основных сервисов и услуг МТС Банка для малого бизнеса: платежи и переводы денежных средств, операции с наличными, услуга «СМС-информирование» и доступ к функционалу интернет- и мобильного банка в режиме 24/7.

При снятии наличных или переводе средств на счет физического лица свыше 1 млн рублей взимается комиссия в размере 10% от суммы трансакции. Поступления, не являющиеся бизнес-оборотом, на размер комиссии не влияют. При отсутствии оборотов по счету обслуживание по программе предоставляется бесплатно.



Открыть расчетный счет в МТС Банке и выбрать подходящую программу обслуживания можно заполнив онлайн-заявку и направив документы на сайте банка. После одобрения необходимо подписать договор в ближайшем офисе МТС Банка.

Перейти на новую программу могут и действующие клиенты, оплатив комиссию в размере 1% от остатка на расчетном счете на дату перехода.