Уральский Банк Реконструкции и Развития изменил процентную ставку по кредитной карте «120 дней без процентов».

Теперь ставка по кредиту составляет 30,5% годовых. Ранее ставка зависела от суммы кредитного лимита и равнялась 27,5% при сумме до 99 999 рублей и 31% — при сумме от 100 тыс. до 299 999 рублей.

Прочие условия не изменились.

Предусмотрен кешбэк в размере 1% от покупок в любых категориях торговых точек.

Ежегодная плата составляет 1,9 тыс. рублей и возвращается клиенту при условии достижения суммы в 150 тыс. рублей по операциям оплаты товаров и услуг в течение одного года с даты оформления карты.

Льготный период до 120 дней распространяется на операции по оплате товаров или услуг и снятие наличных. Кредитный лимит устанавливается в размере от 30 тыс. до 299 999 рублей.

Комиссия за снятие наличных в устройствах любых банков взимается в размере 4,99%, минимум 500 рублей.



«Преимуществами карты по-прежнему остаются длительный льготный период, наличие кешбэка и возможность возврата платы за обслуживание», — комментирует эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Елена Хвостова.