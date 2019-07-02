ВЭБ может получить порядка 78 млрд рублей за сделку с советником гендиректора РЖД Алексеем Тайчером по реализации парка вагонов; эту сделку считают выгодной для ВЭБа, который активно участвовать в развитии нового железнодорожного оператора не планирует. Об этом сообщил РИА Новости, чьи данные приводит «Прайм», источник, знакомый с ходом переговоров по сделке.

Ранее информагентство «РБК» сообщило о том, что бывший глава Федеральной грузовой компании, советник гендиректора РЖД на общественных началах Алексей Тайчер планирует создать крупную компанию — железнодорожного оператора на базе активов лизинговых компаний «ТрансФин-М» и «ВЭБ-лизинг».

«Эта сделка в случае ее реализации прежде всего выгодна «ВЭБ.РФ», так как госкорпорация получает значительные средства за парк вагонов — порядка 78 миллиардов рублей и при этом получает возможность избежать рисков активного участия в развитии оператора железнодорожных вагонов», — сказал источник РИА Новости.

СМИ: активы «ТрансФин-М» и «ВЭБ-лизинга» могут объединить для создания нового оператора ж/д вагонов Предполагается, что в новой компании госкорпорация «ВЭБ.РФ», контролирующая «ВЭБ-лизинг», получит 49%, а также опцион на продажу этой доли по рыночной цене через несколько лет.

Он добавил, что в целом развитие коммерческих направлений не является стратегической задачей ВЭБа, но прибыль от сделки по продаже вагонов позволит профинансировать проекты развития экономики городов и промышленности, не увеличивая «издержки на развитие необходимой организационной структуры и компетенций».

В пресс-службе госкорпорации заявили, что ВЭБ не собирается заниматься операторским бизнесом, так как у него нет такой компетенции, и наращивать ее не планируется. «Есть рыночные игроки, которые имеют компетенцию в этом бизнесе и смогут построить крупную компанию, которая будет предоставлять качественные услуги потребителю. В настоящее время «ВЭБ.РФ» обсуждает с участниками рынка различные способы использования своего парка вагонов в целях поиска оптимальной целевой структуры управления и акционерного владения. Мы поддерживаем отношения со всеми значимыми участниками рынка, в том числе и с компанией «ТрансФин-М», — говорится в ответе ВЭБа на запрос агентства.



Как сообщили в госкорпорации, «ВЭБ-лизинг» владеет существенной долей вагонов на рынке железнодорожного транспорта — у него более 40 тыс. вагонов. Этот актив потенциально интересен разным игрокам на рынке, отметили в пресс-службе.