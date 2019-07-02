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• Больше половины россиян (56,3%) планируют работать после достижения пенсионного возраста, свидетельствуют результаты опроса Роструда. При этом 27,1% граждан не хотели бы работать после выхода на заслуженный отдых, а оставшиеся 16,6% опрошенных не задумывались о таких планах. Достигнув предпенсионного возраста, 27,6% намерены получить дополнительное образование, которое позволит им найти удаленную работу.

• Доступность жилья в России немного выросла за год, а наиболее доступной покупка жилья за собственные средства осталась для жителей Магаданской области и Ямало-Ненецкого автономного округа. По данным «РИА Рейтинг», в среднем по России для приобретения квартиры в I квартале 2019 года нужно копить 3,9 года, а по итогам I квартала 2018-го требовалось 4,4 года. По мнению аналитиков, такой сдвиг можно объяснить опережающими темпами роста номинальной начисленной зарплаты и суммы вкладов физических лиц по сравнению с темпами роста стоимости квадратного метра типовой квартиры на вторичном рынке.



• Естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тыс. человек, Россия катастрофически теряет население. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. «Для нас с вами ключевыми, по сути, являются две национальные цели — это естественный прирост населения и продолжительность жизни <...> Мы катастрофически теряем население страны», — признала она.



• Дистанционные услуги с использованием биометрии предоставляют лишь четыре банка — Совкомбанк, Хоум Кредит Банк, Почта Банк и Тинькофф Банк. Кредитные организации начали собирать биометрические данные россиян в единую биометрическую систему (ЕБС) год назад, на сегодняшний день собирают биометрию 5,3 тыс. отделений 155 банков. При этом лишь два банка готовы не только продавать продукты дистанционно, но и расставаться с клиентами — Тинькофф Банк и Совкомбанк.