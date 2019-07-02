Лидеры ЕС согласовали на саммите в Брюсселе «пакет» кандидатур на ключевые посты в евроструктурах, включая нового главу ЕК, на должность которого выдвинута министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен, сообщил во вторник глава Евросовета Дональд Туск.

«Евросовет предлагает Урсулу фон дер Ляйен как кандидата на пост председателя Еврокомиссии. Евросовет избрал Шарля Мишеля на пост своего нового главы. Евросовет выдвинул Кристин Лагард кандидатом на пост главы ЕЦБ. Евросовет выдвигает Жозепа Борреля как кандидата на пост высокого представителя по внешней политике и обороне», — сообщил во вторник Туск.