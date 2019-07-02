Группа ВТБ 1 июля запустила программу «ВТБ Юниор», участниками которой стали лучшие выпускники российских вузов. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



«ВТБ Юниор» — это оплачиваемая стажировка для молодых специалистов в направлениях корпоративно-инвестиционного, розничного, среднего и малого бизнеса, а также в подразделениях поддержки и контроля», — говорится в сообщении банка.

С первых дней стажеры будут работать над серьезными проектами и полностью погрузятся во внутренние процессы финансовой организации. Данная программа реализуется группой ВТБ с 2011 года. В этом году она впервые проводится не только в Москве, но и более чем в 60 городах РФ. В результате в различные подразделения банка ВТБ и «ВТБ Капитал» вышли 222 стажера, лучшие из которых через год перейдут в штат и станут сотрудниками группы. Все кандидаты прошли серьезный отбор и смогли пройти конкурс — 20 человек на место.

В первый рабочий день все стажеры прошли вводный адаптационный курс, узнали о структуре и стратегии развития группы ВТБ, а также получили возможность задать вопросы руководителям различных бизнес-направлений.



«Программа «ВТБ Юниор» основана на обоюдном интересе работника и работодателя, — комментирует руководитель департамента по работе с персоналом, старший вице-президент ВТБ Глеб Ермаков. — Наш интерес заключается в том, что программа дает нам возможность привлечь на работу молодых талантливых ребят, которые смогут в будущем укрепить нашу команду. Стажеры, в свою очередь, получают бесценный опыт работы в команде профессионалов и учатся находить решения сложных бизнес-задач. Мы можем с уверенностью сказать, что наша программа является одной из самых масштабных, реализуемых российскими банками, и планируем, что в дальнейшем она охватит еще большее количество регионов».