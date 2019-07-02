В Санкт-Петербурге утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя о незаконной банковской деятельности и легализации преступных доходов. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

По версии следствия, фигурант через фирмы-однодневки провел оборот денежных средств в сумме более 1,5 млрд рублей, из которых 110 млн рублей получил только за помощь в обналичивании.

После этого обвиняемый легализовал полученные от незаконной деятельности доходы, заключив со знакомой договор займа на 18 млн рублей, по которому она на протяжении десяти лет якобы возвращала бы ему по 1,5% от суммы займа.



Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.