Промсвязьбанк, на базе которого создается опорный банк российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК), резко увеличил портфель кредитов юрлицам, сообщает «Коммерсант» .

Портфель кредитов нефинансовым организациям вырос на 107,5 млрд рублей с 615 млрд рублей по состоянию на 1 апреля до 722,5 млрд к 1 июня. С начала 2019 года кредиты юрлицам увеличились на 21,6%, тогда как в целом по банковской системе за январь — май — лишь на 0,6%. Среди 20 крупнейших банков более высокие темпы роста портфеля кредитов юрлицам лишь у Почта Банка (43,6% с начала года), что может быть обусловлено эффектом низкой базы (на 1 июня кредиты нефинансовым организациям составляют около 320 млн рублей).

По состоянию на 1 июня банк заработал прибыль в размере 13,3 млрд рублей, следует из расчетов издания. Соответствующий показатель был получен путем вычитания данных всех раскрывающих отчетность банков из финансового результата системы в целом с поправками на несколько небольших финансовых организаций, которым ЦБ также позволил не раскрывать отчетность. По размеру доналоговой прибыли Промсвязьбанк занял 9-е место в банковской системе. Месяцем ранее он занимал лишь 12-е место, а 1 июня 2018 года убыток банка достигал 17,3 млрд рублей.

Промсвязьбанк увеличил чистую прибыль за I квартал в 2,5 раза — до 5,6 млрд рублей Кредитный портфель, за вычетом резерва под обесценение, увеличился на 7% за I квартал 2019 года.

Кредиты физлицам увеличились с 133,3 млрд рублей по состоянию на 1 апреля до 145,7 млрд к 1 июня. С начала года прирост розничного портфеля составил 23,4%. По этому показателю среди топ-30 кредитных организаций Промсвязьбанк уступил только Тинькофф Банку, увеличившему с начала года кредиты населению на 35,6%.

При этом по состоянию на 1 июня доля просроченных кредитов нефинансовым организациям составляла 27,6% (199,6 млрд рублей), за два месяца банк получил почти 12 млрд рублей просроченных кредитов.

В корпоративном сегменте динамика может объясняться как собственными выдачами в статусе «оборонного банка», так и продолжающейся передачей на баланс кредитов оборонке отдельными крупными банками, считает руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин. «Сейчас идет активная стадия формирования нового кредитного портфеля за счет сделок по финансированию предприятий, в том числе из ОПК, — соглашается управляющий директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Александр Сараев. — Темпы прироста кредитного портфеля Промсвязьбанка опережают среднерыночные показатели также за счет передачи на баланс банка кредитов оборонному сектору из других госбанков».