Банк России больше не оценивает вероятность введения ограничений США на российский госдолг, заявила в интервью Reuters председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, причина в том, что такую вероятность практически невозможно посчитать.

«Мы уже давно перестали оценивать эту вероятность. Ее невозможно посчитать. Наша основная задача — иметь инструменты на случай, если такая вероятность материализуется», — сказала глава Банка России.

По словам Набиуллиной, объем госдолга России небольшой, и возможные санкции несильно отразятся на национальной экономике. В фокусе внимания ЦБ — размер гособязательств и их влияние на финансовую стабильность страны.

«С точки зрения финансовой стабильности мы очень внимательно смотрим за уровнем долга. И государственный долг, и долг домохозяйств, и долг корпораций (что очень важно) должны быть под контролем. Это уменьшает разного рода риски, уязвимость экономики к поведению инвесторов, чем его изменение не было спровоцировано: геополитическими факторами или внешними факторами, когда начинают увеличиваться оттоки капитала в силу замедления мировой экономики, в силу политики банков других стран. Важно сохранять буферы и финансовую стабильность», — пояснила председатель Банка России.