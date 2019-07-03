Рубль дешевеет к доллару и евро в начале валютных торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов в 10:03 мск повысился на 10 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, курс евро вырос на 11 копеек, следует из данных на сайте биржи. В 10:13 мск курс доллара составил 63,5 рубля (плюс 18 копеек), евро по сравнению с уровнем предыдущего закрытия подорожал на 14 копеек и составил 71,56 рубля.

Как комментировала перед открытием торгов аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова, в среду утром российские фондовые индексы и рубль получат поддержку от попыток нефтяных цен вернуться к росту.

«Умеренный пессимизм за рубежом при этом будет оказывать давление на настроения и может спровоцировать попытки нисходящей коррекции в течение дня. В целом инвесторы придерживаются осторожного подхода, не решаясь ни на уверенные покупки, ни на масштабную фиксацию прибыли. В среду особое внимание стоит обратить на статистику по рынку труда США и данные по запасам нефти и нефтепродуктов в стране», — пояснила она.

По словам аналитика «Алор Брокера» Алексея Антонова, пока нет никаких предпосылок и для сильного движения рубля.

«Скорее всего, до обеда пара доллар/рубль будет торговаться в районе чуть выше отметки 63. Вполне возможно, что торги оживятся после обеда, когда станут более активными американские инвесторы. Но куда они поведут рынок — пока загадка», — рассуждал аналитик.