Андрей Ванин назначен на должность старшего вице-президента Сбербанка, руководителя SberX — дирекции по развитию экосистемы. Об этом в среду объявили в кредитной организации.

Как уточняется, Ванин будет отвечать за комплексное развитие небанковских сервисов в экосистеме группы «Сбербанк», а также за интеграцию ее банковской и небанковской частей.

Марк Завадский, который ранее возглавлял SberX, продолжит сотрудничество со Сбербанком в качестве консультанта.

«Развитие экосистемы — один из важнейших приоритетов группы «Сбербанк». SberХ является драйвером развития сервисов экосистемы, а также интегратором ее банковской и небанковской частей, поэтому значение этого подразделения для реализации стратегии Сбербанка трудно переоценить, — комментирует первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис. — Желаю Андрею успехов в новой роли и благодарю Марка Завадского за вклад в становление SberХ».



Андрей Ванин окончил Кемеровский государственный университет, получил степень МВА в бизнес-колледже MANCOSA и London Business School. К команде Сбербанка присоединился в 2011 году в должности регионального директора по Сибири и Дальнему Востоку, а через год возглавил розничный блок Московского банка в должности заместителя председателя. С июля 2017 года занимал должность генерального директора дочерней структуры Сбербанка — АО «Деловая среда». В марте 2019 года был назначен на должность вице-президента по экосистеме юридических лиц. «На этой позиции за небольшой срок смог выстроить эффективное взаимодействие команд банковского и небанковского бизнесов в сегменте B2B, что заложило основу развития целостной и сбалансированной экосистемы Сбербанка», — подчеркивают в кредитной организации.

На фото (слева направо): Марк Завадский, Лев Хасис, Андрей Ванин

Фото: Facebook/Лев Хасис