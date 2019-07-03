Банк России рассматривает возможность введения дополнительных мер для охлаждения сегмента потребительского кредитования. Об этом журналистам сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. Она не исключила, что для этого регулятору потребуется больше полномочий.

«Мера, о которой мы думаем, может быть дополнительной мерой, связанная со срочностью кредита. Может быть, как обычно, дополнительные риск-веса в случае очень длинных кредитов. <…> Сейчас все больше распространяются инструменты, которые используются в другом виде: не основания для повышения коэффициентов риска, а некая отсечка для установления процента кредитов, которые могут выдаваться с тем или иным коэффициентом платежа к доходу. Во многих странах банки имеют право выдавать не больше 15—20% кредитов с LTV больше 80 и могут быть похожие ограничения на платеж к доходу. <…> У нас сейчас нет в законодательстве полномочий такого рода ограничения вводить, поэтому мы думаем вести переговоры с законодателями, чтобы нам такого рода полномочия дали, чтобы мы могли в будущем их тоже использовать», — пояснила Юдаева.

В ЦБ оценили перспективы снижения темпов роста потребкредитования «Большое преувеличение» – считать, что потребкредитование стало причиной экономических проблем и низких доходов населения.

С 1 октября 2019 года российские банки также будут обязаны применять новую модель оценки заемщиков с использованием коэффициентов предельной долговой нагрузки (ПДН). Эффект от этой меры может проявиться с некоторым лагом, считает Юдаева, но это не мешает вводить дополнительные новации в регулировании.

«Чтобы ввести этот инструмент, не нужно ждать оценок последствия тех мер, которые вводятся», — подчеркнула первый зампред ЦБ.

«Не нужно смешивать несколько вещей: есть категории граждан с высокой долговой нагрузкой, что является социальной проблемой вне зависимости от того, насколько велика эта категория граждан и насколько большой эффект есть в целом на экономику и на финансовую стабильность. <…> С точки зрения публичной политики, государственной политики мы должны обращать внимание и на эти уязвимые группы, даже если их доля в общем населении не очень большая», — добавила Юдаева.

