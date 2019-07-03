Оператор фискальных данных OFD.ru совместно с компанией «МодульКасса» представил комплект, который поможет предпринимателям сразу приобрести все необходимое для соответствия 54-ФЗ, говорится в сообщении OFD.ru.

В акции участвуют «МодульКасса», «МодульКасса с эквайрингом» и «МодульКасса стационарная».

Мобильные онлайн-кассы оборудованы встроенным сканером двумерных штрихкодов и поддерживают автоматическую генерацию ценников. Стационарная касса интегрирована с системами учета. В нее встроен принтер чеков, но возможно и подключение дополнительного оборудования.

В комплекте с кассой идет скретч-карта OFD.ru.