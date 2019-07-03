Аналитики «БКС Глобал маркетс» рекомендуют инвесторам покупать акции Московской биржи, ожидая их роста на фоне увеличения объемов торгов на рынке акций. В компании ждут роста котировок до 130 рублей, на данный момент бумаги Московской биржи торгуются на уровне 87 рублей за акцию.

По итогам июня торговая площадка зафиксировала увеличение оборота на рынке акций на 38%, на рынке облигаций — на 14%.

«Июнь стал наиболее сильным месяцем для ценных бумаг с апреля 2018 года. Рекордные уровни на Мосбирже способствовали росту объема торгов в этом сегменте до 1,07 трлн рублей», — говорится в обзоре инвесткомпании.

По итогам первого полугодия сегмент облигаций остался на прежнем уровне, а акции снизились на 5%. Тем не менее, как полагает аналитик «БКС Глобал маркетс» Елена Царева, данные за шесть месяцев свидетельствуют о сохранении очень позитивной динамики в сегменте акций. По ее оценкам, рост комиссионных доходов биржи от торговли акциями мог составить 32%, тогда как общий рост комиссионных доходов во II квартале — 10%.

Аналитик также указывает, что в июне выросли остатки средств клиентов. «Сильная динамика остатков должна оказать поддержку чистому процентному доходу, несмотря на снижение ставки ЦБ в июне», — считает Царева.