Московский Кредитный Банк вошел в состав ассоциации «ФинТех» (АФТ). Соответствующее решение было принято наблюдательным советом АФТ, говорится в сообщении кредитной организации.

«МКБ активно сотрудничает с представителями инновационного сообщества с целью внедрения самых передовых цифровых решений для оптимизации бизнес-процессов», — подчеркивается в релизе.

«Мы убеждены, что сотрудничество с ассоциацией «ФинТех» будет способствовать дальнейшему технологическому развитию банка и улучшению качества клиентских сервисов», — заявил заместитель председателя правления МКБ Алексей Косяков.

МКБ планирует активно участвовать в проектах АФТ и применять их для решения конкретных бизнес-задач. Такие проекты, как «Мастерчейн», «Открытые API» и «Система быстрых платежей», разрабатываемые на площадке ассоциации, помогут расширить технологические возможности банка, повысить качество предоставляемых услуг и снизить их стоимость, полагают в МКБ.



Ассоциация «ФинТех» была учреждена в конце 2016 года. В состав АФТ входят Банк России, Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Газпромбанк, «Открытие», Национальная система платежных карт, Киви Банк, «Ак Барс», Тинькофф Банк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк; ассоциированными членами являются СКБ-Банк, Совкомбанк, Промсвязьбанк, РНКО «Платежный Центр», МТС, Московская биржа, «Ростелеком», «МегаФон», Росбанк, «Регион Финансовые услуги», Уральский Банк Реконструкции и Развития, Почта Банк, Абсолют Банк, «АльфаСтрахование», ВСК, «РЕСО-Гарантия», «Ренессанс Страхование».