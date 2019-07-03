Банк «Уралсиб» продлевает прием заявок и выдачу кредитов по программам с господдержкой автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Клиент может получить скидку на автомобиль в размере 10% от его стоимости. Автомобиль должен быть произведен в 2019 году, его полная масса не должна превышать 3,5 тонны.

Кредит по программе «Первый автомобиль» могут получить заемщики, которые ранее не имели в собственности автомобиль. В рамках программы «Семейный автомобиль» кредит могут получить заемщики, которые имеют двух и более несовершеннолетних детей.

Максимальная стоимость автомобиля в рамках программ — не более 1 млн рублей. Кредит предоставляется в рублях на срок до 60 месяцев. Минимальный первоначальный взнос — 10% от стоимости автомобиля.