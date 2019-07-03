Кредит Европа Банк проводит акцию, в которой клиенты банка при совершении покупок могут выиграть призы до 40 тыс. рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Клиенты банка с 1 июля по 31 августа 2019 года могут поучаствовать в розыгрыше призов. Для этого надо совершить по три покупки от 5 тыс. рублей каждая в июле и августе. В каждом из периодов разыгрываются по 100 призов по 5 тыс. рублей.

При выполнении обоих условий у участников есть возможность получить главный приз в размере 30 тыс. рублей.

Для участия требуется регистрация. С полными правилами акции можно ознакомиться на сайте банка.