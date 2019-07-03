Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому семьи, где с 1 января 2019 года родился третий или последующие дети, смогут получить 450 тыс. рублей на оплату ипотечного кредита. Об этом говорится на сайте Государственной думы.

Закон принят Госдумой 25 июня, одобрен Советом Федерации 26 июня 2019 года и направлен на реализацию послания президента. Средства, необходимые для его реализации, закрепят поправки к бюджету на 2019—2021 годы.