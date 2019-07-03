Банк России обсуждает возможность включения рисков каско в полис ОСАГО и планирует провести актуарные расчеты, как это повлияет на стоимость страхования. Об этом сообщил журналистам зампред ЦБ Владимир Чистюхин в кулуарах Международной конференции по страхованию.

«Действительно, существует возможность совместить формально каско и ОСАГО. Как вы помните, на сегодняшний день есть возможность на обратной стороне полиса ОСАГО, мы много это обсуждали, заложить иные возможные виды страхования. В принципе это может быть и каско. Другое дело, что та тема, которую мы обсуждаем сейчас, если это и делать, надо ли прийти к общему минимальному перечню рисков, которое должно покрывать такое каско. Так как ОСАГО — это обязательный инструмент, все будут воспринимать в этом смысле и каско как что-то стандартное. Вопрос: надо ли нам четко описывать (параметры такого каско. — Прим. ред.). Сегодня продукты (каско) от компании к компании различаются кардинально», — сказал Чистюхин.

Необходимо отдельно изучить, как такое объединение повлияет на стоимость автострахования, отметил он.

«Важный момент — приведет ли это к снижению общей стоимости каско и ОСАГО. Это очень большой вопрос. Для этого надо делать серьезные актуарные расчеты, которые пока не сделаны. Я думаю, мы проведем такого рода расчеты», — сказал Чистюхин.

При этом каско и ОСАГО остаются разными, не зависящими друг от друга видами страхования, подчеркнул он.

«Никто не ставил вопрос о том, что каско должно стать обязательным, а ОСАГО, наоборот, добровольным», — заключил зампред ЦБ.