Президент России Владимир Путин поручил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову мониторить ситуацию по уровню ставок по ипотечным кредитам. Путин потребовал от Минфина контролировать реальное, а не номинальное снижение ставок по ипотеке. Об этом президент заявил на совещании с членами правительства.

«Антон Германович, только нужно мониторить реальную ситуацию, мониторить, что в жизни происходит реальной», — указал глава государства, обращаясь к Силуанову по итогам его доклада.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию ранее сделал ряд заявлений, связанных с ипотекой. В частности, он поручил правительству и ЦБ постепенно двигаться в сторону снижения ставок по ипотеке сначала до 9%, а затем и до 8% и ниже, установить льготную ставку по ипотеке для семей с детьми на весь срок кредита, ввести ипотечные каникулы, а также компенсировать из бюджета семьям, где родился третий и последующий ребенок, 450 тыс. рублей по ипотечному кредиту.

