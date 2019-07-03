Реальный размер пенсии в мае 2019 года вырос по отношению к маю 2018 года на 0,9%, говорится в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России».

В документе отмечается, что в мае 2019 года средний размер назначенных пенсий составил 14 155 рублей и по сравнению с маем 2018 года увеличился на 6%.

Соотношение среднего размера назначенных пенсий и среднего размера начисленной заработной платы в мае 2019 года составило 29,2% (на 0,2% меньше, чем в апреле 2019 года, на 4,2% меньше по сравнению с январем 2019-го и на 1,1% меньше по сравнению с маем 2018-го).

Соотношение среднего размера назначенной пенсии и среднего размера начисленной зарплаты в январе — мае 2019 года выросло на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Ранее Минтруд сообщил, что самые высокие пенсии получают жители Чукотки, Ненецкого АО, Магаданской области, Камчатского края, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского АО. Средний размер пенсии в 2018 году в целом по России составил 14 825,95 рубля.