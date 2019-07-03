Правительство рассматривает несколько концепций по переходу на электронное удостоверение личности, которое должно прийти на смену бумажному паспорту, рассказали РБК два источника, близких к компаниям, участвующим в проекте. От выбора варианта зависят затраты граждан, один из них предусматривает, что подтверждение личности будет платным.

За выпуск удостоверений в виде пластиковых карт с чипом, на котором будут содержаться те же данные гражданина, что и в обычном паспорте, а также на который будут нанесены биометрическая информация (отпечаток пальца) и электронная подпись, выступают Гознак и ФГБУ НИИ «Восход». «Ростелеком» предлагает вариант без физического носителя.

Перечисленные компании претендуют на статус оператора проекта, который будет организовывать взаимодействие между структурами, задействованными в процессе выдачи паспорта.

Еще один источник издания рассказал, что на днях в правительстве проходило совещание под руководством Максима Акимова, на котором Минкомсвязь представила свою концепцию электронного удостоверения личности. Согласно этой концепции, паспорт будет выпущен в виде пластиковой карты с чипом, на котором помимо стандартной информации будет записана электронная подпись. Также будет мобильное приложение, которое по желанию гражданина можно будет активировать и через него получать доступ к цифровому профилю и Единой системе идентификации и авторизации. Предполагается, что первые паспорта нового образца начнут выдавать в тестовом режиме в середине 2020 года, а полный переход на электронные удостоверения планируется закончить к концу 2028 года.



На данный момент все рассматриваемые концепции предполагают, что сохранится текущий размер пошлины за выдачу паспорта (300 рублей), рассказал собеседник издания.



Концепция, которую продвигает Гознак, предполагает, что необходимая для проекта инфраструктура будет создана за счет самой госкомпании. Компания планирует создать программное обеспечение, которое будет записываться на чип электронного удостоверения, а окупать инвестиции за счет платы, которая будет взиматься с граждан за подтверждение личности при проведении трансакций (например, если человек решит использовать электронную подпись для покупки квартиры или автомобиля). Представитель Гознака не уточнил, какой может быть плата для граждан за подтверждение личности при проведении трансакций и за какое время компания планирует окупить затраты на проект.

Согласно предложению ФГБУ НИИ «Восход», система создается за счет бюджетных средств, для выдачи электронных удостоверений личности используется та же инфраструктура, что и для выдачи загранпаспорта (находится в ведении НИИ «Восход»). Окупать затраты на создание системы планируется за счет коммерческих услуг, когда, например, банки будут платить государству за подтверждение личности человека, обратившегося к ним за кредитом. При этом существуют два варианта развития инфраструктуры. По первому персональные данные на чип будут записываться централизованно на Гознаке, по второму — специальное оборудование (так называемые персонализаторы) будет располагаться в каждом отделении полиции. Это позволит значительно сократить сроки выдачи удостоверения: его можно будет создавать буквально в присутствии заявителя. Но одновременно такой сценарий увеличит стоимость проекта примерно на 8 млрд рублей, сообщил один из источников издания.

«Ростелеком» предлагает делать паспорт на основе своей системы биометрической идентификации и без физического носителя, например в виде приложения для смартфона. Но такой сценарий имеет значительный риск: если устройство окажется офлайн, сломается или у него сядет батарейка, его владелец не сможет подтвердить личность. В то же время рассматривается идея, когда на смартфоне можно будет хранить облегченную версию удостоверения (она не позволит подтвердить личность при покупке квартиры). Представитель «Ростелекома» сообщил, что они участвуют в обсуждении системы электронных удостоверений личности. «Однако дискуссия еще продолжается, и финальное решение будет приниматься на правительственном уровне», — сказал представитель компании, отказавшись обсуждать детали.

Согласно планам программы «Цифровая экономика» выдача электронных паспортов может начаться в 2021 году. Сейчас обсуждается, что с этого момента электронное удостоверение будет выдаваться опционально и при желании гражданин сможет получить бумажный паспорт.

С 2025 года можно будет получить только электронное удостоверение. Этот же срок упоминался в распоряжении правительства России от 19 сентября 2013 года, утвердившем первую концепцию перехода на электронное удостоверение личности. Указанный документ предусматривает, что с 2030 года бумажные паспорта перестанут действовать. Однако, по словам собеседника РБК, сейчас рассматривается вариант, при котором выданные ранее паспорта будут использоваться до истечения их срока. «Но гражданам окажется выгоднее получать электронное удостоверение, поскольку для их владельцев будут предусмотрены определенные преференции», — отметил он.