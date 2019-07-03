Крупнейшая немецкая кредитная организация Deutsche Bank намерена провести реструктуризацию из-за кризисного положения, что может привести к потере 5 млрд евро, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.



«Сокращение инвестиционно-банковского подразделения Deutsche Bank приведет к тому, что крупнейший кредитор Германии в этом году понесет убытки, равные 5 млрд евро», — пишет газета.

Главный исполнительный директор Кристиан Шивинг под давлением акционеров прилагал все усилия, чтобы исправить тяжелое положение банка. Как отмечается, план реструктуризации, который будет представлен на рассмотрение наблюдательного совета банка в воскресение, приведет к сокращению рабочих мест на 20 тыс. единиц. Deutsche Bank также планирует создать подразделение, куда он переведет активы объемом до 50 млрд евро для управления или продажи.

Ожидается, что в этом году Deutsche Bank сообщит о чистых убытках с учетом потерь от реструктуризации, которые составят 3—5 млрд евро. В настоящее время аналитики прогнозируют, что банк получит прибыль в размере менее 1 млрд евро.

Исполнительный директор намерен сократить ежегодные расходы банка примерно на 4 млрд евро к 2022 году. Кроме того, пишет издание, банк не собирается привлекать больше капитала для компенсации убытков от реструктуризации, что приведет к падению акционерного капитала Deutsche Bank ниже его текущей отметки в 13% от активов, взвешенных с учетом риска. Газета приводит мнение одного из участников по решению этого вопроса, который сообщил, что банк готовится объявить минимальный коэффициент в 12,5%.

Deutsche Bank — крупнейший по размеру активов банк Германии, основанный в 1870 году. В России банк ведет свою деятельность с 1881 года.