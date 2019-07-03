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• Средняя максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам снизилась с 7,36% за вторую декаду июня до 7,27% в третьей декаде. В середине месяца ставка немного выросла по сравнению с первой декадой, несмотря на снижение ключевой ставки ЦБ, которое пришлось на этот же период. Текущий уровень максимальной ставки — самый низкий с начала ноября 2018 года, когда за первую декаду месяца показатель составил 7,18%.

• ЦБ просчитывает разные варианты того, как правительство будет использовать средства ФНБ, но в любом случае траты резервов могут привести к укреплению реального курса рубля, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. «Риски укрепления реального курса рубля могут быть в любом случае, если будут траты ФНБ. Даже если траты будут по второму варианту, с ограниченной долей инвестирования средств, то это будет аналогично по последствиям тому, что мы повысили бы цену отсечения в бюджетном правиле с 40 долларов за баррель. Это может привести, условно говоря, к структурному укреплению курса рубля и потом стабилизации его на новом уровне», — заявила глава ЦБ в интервью Reuters. Больше всего регулятора волнует, как именно и насколько эффективно будут инвестированы средства ФНБ, подчеркнула она.

• Ассоциация частных агентств занятости сообщила о выявлении опасной практики оформления офисных работников как самозанятых. Так компании экономят на страховых взносах и стандартных ставках подоходного налога. Они нанимают работников не по трудовому договору, а привлекают к сотрудничеству зарегистрированных в качестве самозанятых. При этом объяснить нахождение человека на рабочем месте можно тем, что он арендует данную площадь у кадровой компании, подкрепив это соответствующим договором. Впрочем, в ФНС заявили, что не разделяют мнения о распространенности такой практики.

• Только четверть россиян всегда контролируют свои доходы и расходы, говорится в исследовании платежной системы «Мир». Практически каждый десятый житель России вовсе не заботится о контроле своих финансов. При этом 63% опрошенных признаются, что хоть и контролируют с переменным успехом собственный бюджет, но все же нередко выходят за его месячные рамки. Между тем проект «Леди Mail.ru» выяснил, что 25% женщин в России зарабатывают больше, чем их мужья. Знают, сколько получают их мужья, 67% женщин. Еще 59% признались, что супруги в курсе их доходов.