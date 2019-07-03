Держатели карт Visa Азиатско-Тихоокеанского Банка получили возможность воспользоваться платежным сервисом Garmin Pay, предназначенным для владельцев спортивных часов.



При проведении платежей Garmin Pay использует специально созданный для каждого устройства цифровой код (токен). При этом номера банковских карт не хранятся на часах и не передаются продавцу, а каждая операция подтверждается введением четырехзначного пароля.



«Современный сервис Garmin Pay позволяет его владельцам, отправляясь, например, на пробежку, оставлять кошелек и телефон дома, так как часы позволят совершать покупки в любое время и в любом месте: оплатить кофе по пути на работу или купить воду после занятия в спортклубе, все это Garmin Pay сделает быстро», — сказал советник председателя правления АТБ Александр Парамонов.