Федеральная система «Город» (ФСГ) выпустила новое мобильное приложение «Квартплата+» для смартфонов на Android и iOS.



«Сервис будет полезен при оплате широкого спектра услуг: от коммунальных платежей, штрафов и госпошлин до обучения в детских садах, школах, вузах. Расчет осуществляется по банковской карте любого банка РФ. Приложение «Квартплата+» доступно для бесплатного скачивания в магазинах приложений Google Play, App Store», — говорится в сообщении ФСГ.

Среди возможностей сервиса — просмотр начислений и задолженностей по услугам, история платежей и архив квитанций, добавление нескольких карт для расчета. Поиск услуги ведется по различным параметрам: по адресу, ИНН или наименованию поставщика либо по названию услуги.

Уже на старте в приложении «Квартплата+» действуют акции по отмене комиссии. Так, без комиссии пользователи приложения по всей территории России смогут оплатить услуги ЖКХ по реквизитам при помощи услуги «Оплата ЖКХ — РФ»; перечислить взносы за дачный участок по услуге «Садовые и дачные общества — РФ».

Мобильный сервис доступен как для зарегистрированных пользователей платежного кабинета системы «Город» pay.kvartplata.ru, так и для новых пользователей, прошедших быструю регистрацию.



В планах развития приложения — добавление поиска и оплаты услуг по номеру единого лицевого счета и QR-коду, автоплатежи, настройка уведомлений, просмотр новостей приложения и другое.