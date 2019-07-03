В Госдуму внесен законопроект о штрафах до 1 млн рублей за продажу в России средств связи (смартфонов, компьютеров, телевизоров с функцией Smart TV), не соответствующих специальным требованиям к установленному на них программному обеспечению. Это следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.



Изменения вносятся в Кодекс РФ об административных правонарушениях депутатом Госдумы Сергеем Жигаревым.

«Законопроект предусматривает введение административной ответственности за нарушение требований о продаже в Российской Федерации средств связи (смартфоны, компьютеры), которые не соответствуют специальным требованиям к установленному на них программному обеспечению», — говорится в пояснительной записке.

Авторы уточняют, что в число таких требований входит наличие на этих устройствах установленных по умолчанию российских программ.

Размер штрафа для индивидуальных предпринимателей предлагается установить от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 500 тыс. до 1 млн рублей.