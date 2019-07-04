Профильные ведомства, среди которых Минздрав и Минкомсвязь, намерены проанализировать влияние сетей пятого поколения (5G) на здоровье людей, говорится в протоколе межведомственного совещания, сообщают «Известия» . В ходе исследования предстоит определить уровень излучения, при котором 5G безопасны, и проверить, насколько обоснована радиофобия россиян.

Проведение исследования о влиянии 5G на здоровье людей на прошедшем в конце июня межведомственном совещании одобрили Минздрав, Минкомсвязь, Роспотребнадзор, Федеральное медико-биологическое агентство, а также департамент информационных технологий Москвы (ДИТ). Столичные власти готовы профинансировать исследование, говорится в протоколе совещания.

Цель анализа — актуализация норм и правил использования оборудования сотовой связи в свете предстоящего внедрения в России 5G, сказано в проекте его техзадания. Научно-исследовательские работы могут продлиться чуть больше года и будут включать как натурные и стендовые испытания 5G, так и проверки влияния излучения на животных. По итогам, в частности, планируется определить предельно допустимый уровень электромагнитного излучения, который будет зафиксирован в санитарных правилах и нормативах (СанПиН) для сотовой связи, указано в проекте.

Представитель Минкомсвязи Евгений Новиков заявил «Известиям», что проект техзадания разработан ДИТ Москвы. По его словам, в России одни из самых жестких и зачастую морально устаревших санитарных норм в сфере использования частот. Влияние излучения от мобильного телефона (особенно в режиме поиска сети или слабого сигнала) выше, чем от базовой станции, уверяет представитель Минкомсвязи. Поэтому, возможно, понадобится разъяснительная кампания о том, что вреда от 5G не больше чем от Wi-Fi, а польза огромна; но так ли это, как раз и призвано показать исследование, сказал он.

По итогам исследования требования к излучению сотовых передатчиков могут быть даже смягчены, сообщил «Известиям» руководитель проектов компании «Спектрум Менеджмент» Вадим Поскакухин. Санитарные нормативы для мобильной связи были приняты в начале 2000-х годов, они не учитывают рекомендации международных исследований, признанных в большинстве стран мира, а также современные реалии, утверждает он. В России максимально допустимый уровень воздействия электромагнитного поля на человека по действующему СанПиН в полосах сотовой связи составляет 10 мкВт на квадратный сантиметр тела, указано в техзадании. В большинстве стран Европы и Азии, а также в США эта норма — 200—1000 мкВт. То есть операторы могут использовать более мощные базовые станции и с лучшим качеством покрывать большие территории, считает Вадим Поскакухин.

Проводить такие исследования необходимо, уверен представитель «МегаФона». МТС также поддерживает эту инициативу — без изменения действующих норм СанПиН развертывание сетей 5G будет невозможным, убеждены в компании. Там отметили, что представители МТС принимали участие в заочном голосовании рабочей группы по разработке техзадания.

По мнению авторов техзадания, результаты исследования должны стать предметом публичного обсуждения, в ходе которого отраслевые эксперты выскажут свою позицию по вопросу радиофобии. О страхе россиян перед распространением сотовой связи в начале этого года на конференции, посвященной 5G, говорил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов.

«ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) то признает вред сотовой связи, то отрицает его, — сказал «Известиям» доцент радиофизического факультета Томского государственного университета Валентин Сусляев. — Окончательных данных по этому вопросу пока нет. Мои коллеги проводили исследования, подтвердившие, что электромагнитное излучение однозначно влияет на мозг крыс и, скорее всего, человека. Но насколько вредно это влияние для здоровья — пока непонятно».