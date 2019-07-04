Минтруд предлагает ограничить действие реформы контрольно-надзорной деятельности (КНД) на трудовые отношения, сообщает «Коммерсант» . Об этом в письме вице-премьеру Татьяне Голиковой от 26 июня заявил глава ведомства Максим Топилин.

В начале этого года премьер-министр Дмитрий Медведев выступил с идеей сократить излишние требования надзорных органов к бизнесу с помощью «регуляторной гильотины». По плану правительства инвентаризация всех обязательных требований к бизнесу должна завершиться до 1 февраля 2020 года, и после этого срока все нормы, которые ведомства не актуализируют, будут отменены.

В ходе обсуждения, впрочем, выяснилось, что масштаб реформы может оказаться меньше, чем изначально пообещали бизнесу, ряд ведомств уже предложили вывести из-под ее действия отдельные сферы экономики.

Источник издания в аппарате правительства сообщил, что в нынешнем перечне ведомств, попадающих под «регуляторную гильотину», Минтруд по-прежнему сохраняется, но ведомство рассчитывает хотя бы частично ограничить влияние реформы на свою зону ответственности.

По словам Топилина, необходимость исключить социально-трудовые отношения из сферы действия будущего закона об обязательных требованиях вызвана, в частности, тем, что предлагаемая в проекте отмена требований ряда нормативных актов приведет к необходимости их повторного утверждения без изменения содержания, при этом пересмотр потребует длительных переговоров между профсоюзами, работодателем и государством. К тому же пересмотр либо отмена норм трудового законодательства, снижающие уровень гарантий работникам, должны сопровождаться введением новых компенсирующих мер для поддержания прежнего уровня гарантий для граждан: значительная часть таких положений базируется на нормах Конституции и международного права, включая ряд конвенций Международной организации труда. Проделать всю эту работу в сроки, предусмотренные для реформы, по мнению министра, невозможно.

Кабмин назвал сроки подготовки законопроекта о «регуляторной гильотине» Проект нового контрольно-надзорного закона представят в мае на Петербургском международном юридическом форуме.

У Минтруда есть замечания ко второму элементу реформы — проекту федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ». Так, указывает Минтруд, в проекте в число актов, содержащих обязательные требования, не включены нормативные правовые акты самого ведомства, а они, например, устанавливают принципы охраны труда и нормы выдачи средств индивидуальной защиты. Также законопроект предполагает отмену требований соблюдения работодателями норм, закрепленных правовыми актами СССР и РСФСР, однако в сфере труда эти документы регулируют. Кроме того, проект закона о госконтроле запрещает проверки предприятий по обращениям граждан и профсоюзов, однако в трудовой сфере в 2018 году таких обращений было 463 тыс., благодаря им работникам выплатили незаконно задержанную зарплату на 13,5 млрд рублей и оформили более 10 тыс. трудовых договоров, отмечает Минтруд. Таким образом, по мнению министерства, реформа КНД в сфере трудовых отношений может затронуть лишь ее отдельные детали.

По мнению экспертов, сейчас нет необходимости срочно пересматривать трудовое законодательство, даже несмотря на наличие в нем советских нормативных актов, а скорость проведения реформы контроля и надзора может дать бизнесу возможность избавиться от ряда норм по обеспечению прав работников, что приведет к конфликту работодателей и профсоюзов. Также минимизация контроля за трудовой сферой со стороны государства не приведет к ускорению экономического роста, но создаст риски нарушения прав работников.