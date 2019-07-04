Арбитражный суд Москвы вернул Агентству по страхованию вкладов (АСВ) заявление о взыскании убытков в размере более 3 млрд рублей с пяти бывших руководителей Промрегионбанка.

Ранее АСВ направило в суд заявление о взыскании убытков, но 19 июня в суд поступило ходатайство агентства о возвращении этого заявления.

«30 мая 2019 года в Арбитражный суд города Москвы было направлено заявление о привлечении Чуракова А.А., Санданова А.Ц., Сенцова И.Г., Петренко Е.А., Леоновой Е.В. к ответственности в виде возмещения убытков в общем размере 3 082 586 054 руб. 48 коп. В июне 2019 года в распоряжение Агентства поступили документы и сведения существенным образом влияющие на изложенные в заявлении выводы, в связи с чем 19 июня 2019 года в Арбитражный суд города Москвы направлено ходатайство о возвращении вышеуказанного заявления. В настоящее время Агентством готовится к подаче заявление о привлечении расширенного (по сравнению с ранее поданным заявлением) состава контролирующих банк лиц к субсидиарной ответственности», — говорится в документе.

В ходе конкурсного производства было установлено, что контролирующими банк лицами совершены сделки по предоставлению кредитов организациям, не осуществляющим реальной финансово-хозяйственной деятельности, сообщало ранее АСВ. Также выявлены незаконные сделки по отчуждению недвижимого имущества с неравным встречным исполнением и приобретению ценных бумаг по завышенной стоимости, что причинило банку убытки.



Арбитражный суд Москвы 11 августа 2016 года признал Промрегионбанк банкротом.