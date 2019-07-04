Норматив Н25 регулирует кредитный риск банка в отношении связанного с ним лица — он создает ограничения для организаций по выдаче ссуд лицам и компаниям, близким к собственникам

ЦБ готов отменить норматив Н10.1, который ограничивает совокупную величину риска в отношении инсайдеров, — ими считаются физлица, способные влиять на принятие решений по кредитам. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на открытии Международного финансового конгресса. Она пояснила, что есть альтернативные способы контролировать такие риски.

«В банковском регулировании можно отменить норматив Н10.1, ограничивающий совокупную величину кредитного риска банка в отношении всех инсайдеров. Этот норматив стал избыточен после вступления в силу Н25», — сказала Набиуллина.

Норматив Н25 регулирует кредитный риск банка в отношении связанного с ним лица — он создает ограничения для организаций по выдаче ссуд лицам и компаниям, близким к собственникам. Показатель применяется с 2017 года, сейчас его предельная граница составляет 20%. Летом 2018 года Банк России также опубликовал проект указания с новыми критериями для оценки связанности заемщиков — учет таких рисков влияет на норматив Н6, который тоже предполагает ограничение кредитования родственных банку структур.