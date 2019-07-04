Треть россиян (38%) не видят пользы от рефинансирования кредитов, говорится в исследовании, проведенном Аналитическим центром НАФИ в марте 2019 года.

При этом 25% опрошенных считают, что рефинансирование – это «кредит ради кредита» и банк «просто хочет заработать денег». Часть опрошенных сказали, что рефинансирование невыгодно, так как требует сбора большого числа документов (12%). По мнению 9% опрошенных, рефинансирование потребует дополнительных трат из-за комиссионных сборов, а новый ежемесячный платеж может оказаться больше предыдущих. Также 6% россиян полагают, что с рефинансированием придется чаще посещать банк.

По данным исследования, больше половины россиян (60%) знакомы с услугой рефинансирования кредита в банках. После того, как опрошенным объяснили суть рефинансирования, 50% согласились с тем, что эта услуга полезна.

Треть опрошенных (31%) согласились, что данная программа позволяет уменьшить размер выплат по кредиту. Еще 27% сказали, что услуга рефинансирования удобна при наличии нескольких кредитов, а 18% респондентов подчеркнули, что рефинансирование позволяет выбрать более комфортный срок кредитования.

Также опрошенные отметили, что рефинансирование снижает процентную ставку (16%) и удобно в оформлении, так как не требует большого числа документов (8%).