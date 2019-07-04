Чтобы российская экономика начала расти, необходимо кардинально улучшить инвестиционный климат. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на открытии Международного финансового конгресса.

«Основное, что нужно для того, чтобы экономика начала расти, — это кардинальное улучшение инвестиционного климата. Нельзя здесь заниматься смещением фокуса экономической политики, отвлечением внимания на непервостепенные факторы», — сказала она.

Набиуллина напомнила, что улучшение инвестклимата требует не только сокращения административных барьеров.

«Улучшение инвестиционного климата, увы, не сводится к сокращению административных барьеров. Нужна защита частной собственности, независимые суды, именно судебное урегулирование корпоративных конфликтов, лучшее качество корпоративного управления, развитие человеческого потенциала. Эти слова мы произносим практически в неизменном виде много лет. Сначала они казались правильными, потом общим местом, потом обращение к теме инвестиционного климата стало казаться пустыми словами чиновников, а теперь похоже на крик отчаяния», — заключила председатель ЦБ.