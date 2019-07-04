Банк «Ренессанс Кредит» повысил ставки по вкладу «Ренессанс Доходный» в рублях. Теперь его можно открыть по ставке 7,7% годовых в отделении, а в интернет- или мобильном банке — по ставке 7,85% на срок 367 дней или 400 дней, говорится в сообщении кредитной организации.

Минимальная сумма депозита — от 30 тыс. рублей при открытии в отделениях и от 5 тыс. рублей при открытии в интернет- и мобильном банке. Проценты по вкладу «Ренессанс Доходный» выплачиваются в конце срока, возможность пополнения и частичного снятия средств со счета не предусмотрена.

При досрочном расторжении договора до истечения 90 дней проценты пересчитываются по ставке 0,5% годовых, с 91-го до 180-го дня — по ставке 2,75%, со 181-го до 366-го дня — по ставке 3,5%, с 367-го до 549-го дня — по ставке 4%.

Вклад также можно открыть на 91, 181, 271, 550 дней. Размещение средств доступно в долларах США и евро.