Вячеслав Арутюнян назначен временно исполняющим обязанности председателя правления банка «Восточный», а Константин Рогов — главным исполнительным директором. Об этом в четверг объявили в кредитной организации.

«Совет директоров ПАО «КБ «Восточный» принял решение о назначении Вячеслава Герасимовича Арутюняна исполняющим обязанности председателя правления банка «Восточный», а Константина Вячеславовича Рогова — главным исполнительным директором банка «Восточный» с сохранением должности заместителя председателя правления», — говорится в релизе.

До этого исполняющим обязанности предправления «Восточного» был Александр Нестеренко.

В банке подчеркивают, что с учетом ожиданий «разворота очередного цикла в розничном кредитовании» диверсификация бизнеса в пользу более устойчивых доходов является приоритетной задачей для «Восточного».

В кредитной организации отмечают, что Арутюнян «владеет необходимой компетенцией для развития и запуска новых направлений бизнеса». Именно он отвечал за построение с нуля гарантийного бизнеса в «Восточном», который по итогам 2018 года занял третье место среди банков в стране по объему продаж, уступая только Сбербанку и ВТБ, указано в релизе.

Вячеслав Арутюнян имеет более чем 20-летний опыт работы в банковской сфере и занимал руководящие должности в Московском Кредитном Банке, «Уралсибе» и Сбербанке, напоминают в «Восточном». Уточним также, что Арутюнян входил в топ-менеджмент Юниаструм Банка, который в начале 2017-го был присоединен к «Восточному».

Константин Рогов 20 лет проработал на позициях казначея и финансового директора в крупных банках, включая Связной Банк, МДМ-Банк и другие. В «Восточный» он был приглашен и нанят фондом Baring Vostok. Уже более четырех лет занимает должность финансового директора банка.



«Данные кадровые решения являются важными на текущем этапе развития банка. Вячеслав Арутюнян должен выстроить комплексную работу с корпоративными заемщиками с целью восстановить качество портфеля, обеспечить возвратность и доходность уже выданных кредитов. Константин Рогов в свою очередь сконцентрируется на финансовом контроле и мероприятиях по оптимизации RWA (risk-weighted assets — активы, взвешенные по риску. — Прим. Банки.ру) с целью снижения капиталоемкости баланса и достижения максимального положительного эффекта на запас капитала банка», — прокомментировала кадровые изменения председатель совета директоров банка «Восточный» Светлана Труханович.



Главой совета директоров банка «Восточный» избрана Светлана Труханович Светлана Труханович не имеет акционерного участия в банке.

Отметим, что банк «Восточный» стал полем для корпоративного конфликта. После слияния «Восточного» с «Юниаструмом» фонд Baring Vostok владел более чем 50-процентным пакетом в «Восточном», а у бывших акционеров «Юниаструма» было порядка 40%, но после продажи в июне этого года фондом Baring Vostok (через подконтрольную структуру) по решению суда примерно 10-процентного пакета в «Восточном» компании «Финвижн» Артема Аветисяна (бывший ключевой собственник «Юниаструма») расклад сил между крупнейшими группами владельцев «Восточного» изменился. В начале этого года после заявления, поданного в правоохранительные органы миноритарием «Восточного» из числа бывших акционеров «Юниаструма» Шерзодом Юсуповым, были арестованы ряд представителей Baring Vostok, включая основателя фонда Майкла Калви, по подозрению в хищении средств «Восточного». В ходе недавнего избрания совета директоров банка его акционеры обвинили друг друга в саботаже.

Вячеслава Арутюняна уже назначали на должность и. о. предправления «Восточного» в сентябре прошлого года после ухода из банка прежнего главы Дмитрия Левина, но представители Baring Vostok тогда оспаривали это решение в суде, сочтя, что его провели сторонники Аветисяна в совете директоров. Примерно через неделю акционеры пришли к компромиссу и договорились о назначении Нестеренко.

