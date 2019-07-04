Банк «Открытие» изменил слоган рекламной кампании. Теперь это «надежный банк нашего времени», следует из презентации кредитной организации.
Ранее финучреждение планировало сделать ставку в рекламной кампании на связь с государством — 99,9% акций банка принадлежит ЦБ. Однако регулятор раскритиковал это решение, пообещав применить санкции.
Кампания стартует в понедельник, 8 июля, сообщил журналистам предправления «Открытия» Михаил Задорнов. Ранее банк анонсировал старт кампании 1 июля.
Смена собственника произошла после того, как «Открытие» попало на санацию в августе 2017 года. Год назад Банк России и ФАС направили письмо кредитным организациям с рекомендацией не подчеркивать свою близость к государственным структурам. В частности, не упоминать в рекламе участие государства в капитале. В новых роликах банка «Открытие» с рэпером Бастой нет упоминания о составе акционеров, но там есть формулировка «людям нашего времени нужен другой государственный банк». Предправления «Открытия» Михаил Задорнов заявлял, что не считает подобные акценты противоречащими рекомендациям регуляторов.
Банк ранее анонсировал запуск рекламной кампании со слоганом «Государственный банк нашего времени».