Ситибанк перезапустил предложение по кредитным картам «Аэрофлот-Ситибанк-Visa» и улучшил условия по коэффициенту расчета миль по всем категориям карт, говорится в сообщении кредитной организации.

Держатели карт «Аэрофлот-Ситибанк-Visa» получают доступ к специальным тарифам на проживание в отелях по всему миру и дополнительным услугам. Также банк может выпустить кредитную карту для членов его семьи или друзей. Кредитный лимит по картам «Аэрофлот-Ситибанк-Visa» может составлять до 3 млн рублей для существующих клиентов.

Согласно новому коэффициенту расчета миль по картам «Аэрофлот-Ситибанк-Visa», за каждые 60 рублей, потраченные по карте, будет начисляться до 1,4 мили, по картам категории «Премиум» — до 1,8 мили. Кроме того, клиентам предлагается приветственный бонус в виде миль программы «Аэрофлот Бонус»: за первые 30 тыс. рублей, потраченные по карте «Аэрофлот-Ситибанк-Visa», банк начислит по 2 мили за каждые 60 рублей. В категории «Премиум» этот коэффициент составляет 2,5 мили за каждые 60 рублей за первые 60 тыс., потраченных по карте.

Таким образом, максимальный приветственный бонус по карте «Аэрофлот-Ситибанк-Visa» может составить 1 000 миль, а по картам категории «Премиум» — 2 500 миль. При оплате покупок картой «Аэрофлот-Ситибанк-Visa» начисление миль «Аэрофлот Бонус» происходит без округления в меньшую сторону.