Темпы роста потребительского кредитования не должны опережать рост номинальных доходов населения, заявила журналистам председатель Банка России Эльвира Набиуллина на Международном финансовом конгрессе.

«Какими темпами должны расти кредиты? В идеале они должны расти не быстрее, чем номинальные доходы после того, как они восстановятся. Потому что у нас произошло резкое снижение потребительского кредитования после 2014—2015 годов», — сказала глава ЦБ.

Она подчеркнула, что резкий рост потребительского кредитования в прошлом и начале этого года был связан в основном с проникновением кредитов в новые клиентские группы. «Пузырь» в розничном кредитовании пока не возник, но ЦБ следит за ситуацией, чтобы не допустить такого исхода, отметила Набиуллина.

Ранее она говорила, что «большое преувеличение» — считать, что потребкредитование «виновато во всех бедах экономики и низких доходах населения».

«Там сейчас нет «пузыря», и задача Центробанка — сделать так, чтобы он там не сформировался. Если мы смотрим на потребительское кредитование с точки зрения финансовой стабильности, то важна долговая нагрузка. У населения в среднем она пока умеренная. Поэтому мы здесь не видим больших рисков», — указывала Набиуллина.