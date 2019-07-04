Инвестиционная компания «Финам» расширяет возможности своих клиентов для торговли на зарубежных рынках. С 4 июля в рамках услуги «Единый счет» инвесторы могут проводить операции с номинированными в валюте депозитарными расписками (АДР и ГДР) российских компаний на Лондонской бирже London Stock Exchange (LSE), сообщает пресс-служба компании.



«Единый счет» — услуга, позволяющая клиентам компании торговать на всех ключевых российских и американских рынках с единым обеспечением, существенно снижая издержки трейдинга. В рамках этой услуги клиентам «Финама» доступны все инструменты российского рынка, а также акции и фьючерсы на рынке США по комфортным тарифам.

«Услуга доступа на LSE рассчитана на самую широкую аудиторию — в списке инструментов представлены в том числе бумаги, операции с которыми не требуют от клиента наличия статуса квалифицированного инвестора. Вместе с тем торговля бумагами российских эмитентов на Лондонской бирже позволит применить арбитражные стратегии, а также реализовать стратегии, направленные на защиту капитала от колебаний курса рубля за счет инструментов, номинированных в валюте», — отмечается в релизе.

Услуга призвана существенно расширить перечень активов в портфеле инвестора и тем самым диверсифицировать вложения. Инвестору станут доступны бумаги отечественных компаний из различных секторов, которые не размещались на российском рынке, например депозитарные расписки технологической компании Mail.ru Group, продуктового ретейлера «О'кей», Тинькофф Банка и других.

Торговля расписками российских компаний на LSE будет доступна через торговый терминал TRANSAQ, а также в приложении FinamTrade, работающем на устройствах iOS, Android и в веб-версии.