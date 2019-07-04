Михаил Повалий назначен на должность члена правления ЮниКредит Банка после согласования его кандидатуры Банком России, говорится в сообщении кредитной организации. В этом статусе он будет курировать розничный бизнес банка.

До прихода в ЮниКредит Банк Михаил Повалий возглавлял департамент по развитию бизнеса Visa International в России. С 2005 по 2017 год работал в Альфа-Банке, где с 2013 по 2017 год отвечал за развитие розничного бизнеса.

До работы в банковской сфере Повалий работал в крупных международных компаниях.