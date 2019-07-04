ЦБ готовит требования к филиалам иностранных страховщиков в случае их прихода на российский рынок, которые гарантируют их устойчивость и выравняют условия работы для иностранных и российских участников рынка, рассказал зампред Банка России Владимир Чистюхин.

«Мы приветствуем приход иностранного капитала и иностранного опыта по предоставлению страховых услуг на российский рынок. Нам кажется, это будет вести к обогащению нашей российской страховой практики и к улучшению качества страховых услуг», — сказал Чистюхин журналистам в кулуарах Международного финансового конгресса.

Россия в рамках требований Всемирной торговой организации (ВТО) должна будет обеспечить доступ на свой внутренний рынок иностранных страховщиков в форме филиалов с августа 2021 года. Сейчас они могут работать здесь только в виде дочерних организаций.

Зампред ЦБ подчеркнул, что режим работы для российских компаний и для иностранных филиалов должен быть одинаковым. «С учетом определенных особенностей мы не можем воспроизвести идентичные модели, например модель капитала, но, возможно, это будут тождественные модели — рассматриваем модель размещения ими депозита на территории РФ, который гарантировал бы устойчивость компании при наступлении неожиданных убытков», — рассказал Чистюхин.

«Они должны как на уровне входа, так и на уровне осуществления текущей деятельности подчиняться регулятивным законодательным правилам, которые существуют в РФ, и подлежать полноценному надзору со стороны надзорного органа РФ», — подчеркнул он.

Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев ранее рассказывал о готовящемся Минфином законопроекте, который должен регулировать работу таких филиалов в России. При этом замминистра признавал, что полноценное регулирование и надзор за ними организовать будет сложно, поскольку филиалы не будут иметь юридического лица в РФ.