Сбербанк присоединился к стандарту оказания услуг кредитными организациями — членами Ассоциации банков России, действующими в качестве представителей некредитных финансовых организаций (НФО). Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.

Разработанный ассоциацией стандарт был принят и утвержден на внеочередном общем собрании членов Ассоциации банков России 31 января 2019 года.

Стандарт направлен, в частности, на предупреждение мисселинга и иных недобросовестных практик взаимодействия кредитных организаций с получателями финансовых услуг или продуктов и обеспечение соблюдения и защиты прав и законных интересов получателей финансовых услуг НФО, реализуемых кредитными организациями.