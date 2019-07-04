Базировавшийся ранее в Казани Тимер Банк перерегистрировался в Москве. Соответствующее уведомление для клиентов опубликовано на сайте кредитной организации.

Головной офис банка располагается в столице РФ по адресу: ул. Бахрушина, д. 23, стр. 2. Также банк изменил организационно-правовую форму: теперь это АО (ранее — ПАО).

В финучреждении подчеркивают, что «вышеуказанные изменения не влекут изменений прав и обязанностей банка перед клиентами и контрагентами по ранее заключенным договорам».

Анонсируя в середине мая этого года свой переезд в Москву, Тимер Банк пояснял, что «вступает в новую фазу своего развития, концентрируя усилия на наиболее эффективных участках и регионах своей деятельности», в том числе оптимизируя систему корпоративного управления и организационную структуру.

Тимер Банк перерегистрируется в Москве В настоящий момент головной офис банка располагается в Казани.

«Данный подход обеспечит оперативность принятия ключевых решений и расширит возможности контроля за исполнением плана финансового оздоровления банка, качеством активов и эффективностью управленческих решений», — отмечалось в майском сообщении.

В Тимер Банке с 20 февраля 2017 года по 22 февраля 2018-го действовала временная администрация в лице Агентства по страхованию вкладов. В середине декабря 2017 года банк «Российская Финансовая Корпорация» стал новым инвестором Тимер Банка. По последней информации, сейчас у РФК 99,99999% акций финучреждения.

ЦБ разрешил Тимер Банку не раскрывать информацию К засекречиванию информации могла привести изменившаяся структура сделок и клиентской базы банковской группы.

В июне прошлого года стало известно, что международные платежные системы Visa и Masterсard прекратили сотрудничество с Тимер Банком в связи с включением банка «Российская Финансовая Корпорация» в санкционный список Минфина США.

До весны 2015 года Тимер Банк назывался «БТА-Казань».



В октябре 2018-го сообщалось о ребрендинге Тимер Банка, приуроченном к его 27-летию.