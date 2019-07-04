«Дыра» в капитале банка Кемсоцинбанка, лицензия которого была отозвана 31 мая этого года, составляет 177 млн рублей, свидетельствует информация, опубликованная на сайте Центробанка.

Так, активы банка на дату отзыва лицензии по итогам финансового обследования составили примерно 1,779 млрд рублей, а обязательства — почти 1,956 млрд.

Таким образом, отрицательная разница между активами и обязательствами Кемсоцинбанка (так называемая дыра) достигает 177 млн рублей.



Объясняя отзыв лицензии у Кемсоцинбанка, ЦБ в числе прочего указывал, что адекватное отражение в финансовой отчетности кредитной организации принимаемых кредитных рисков привело к полной утрате капитала.

На балансе Кемсоцинбанка образовался значительный объем низкокачественной ссудной задолженности и непрофильных активов в виде недвижимого имущества, полученного в качестве отступного по необслуживаемым кредитам, отметил регулятор. «Кредитной организацией активно заключались «схемные» сделки, позволявшие обеспечить формальное соблюдение установленных требований к размеру капитала и обязательных нормативов. Указанные сделки наряду с низким качеством значительной части ссудной задолженности выявлены в ходе проводившейся Банком России инспекционной проверки Кемсоцинбанка», — говорится в сообщении.